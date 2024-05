Regen und teils Gewitter am langen Wochenende erwartet

Das Wetter im Freistaat bleibt an Fronleichnam und zum Ende der Pfingstferien unbeständig. Besonders viel Regen könnte laut Meteorologen am Wochenende fallen.

Zu Fronleichnam und dem Ende der Pfingstferien in Bayern müssen sich die Menschen in vielen Landesteilen auf Regen und Gewitter einstellen. Am Donnerstag könne es bei Höchsttemperaturen bis 21 Grad an einzelnen Orten in ganz Bayern Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Auch Hagel mit kleinen Körnern sei möglich.

Auch am Brückentag soll es nach Angaben des DWD bei Höchsttemperaturen bis 19 Grad viele Wolken geben mit Schauern und einzelnen Gewittern. Im Süden Bayerns sei zum Teil länger anhaltender Regen möglich.

Besonders am Wochenende rechnen die Meteorologen des Wetterdienstes im Freistaat von Oberfranken bis zum westlichen Alpenrand mit viel Regen. Zwischen Freitag und Sonntag könnten verbreitet 60 bis 120 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen, örtlich sogar etwa 150 Liter pro Quadratmeter. Daher könne es auch zu Hochwasser und Überflutungen kommen. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern veröffentlichte am Mittwoch zunächst keine entsprechenden Warnungen.

© dpa-infocom, dpa:240529-99-199603/4