Regen und stürmisches Wetter in Bayern erwartet

Wetter in Bayern

Teile Bayerns müssen sich laut Deutschem Wetterdienst auf Regen und Sturmböen einstellen. Auch zu Beginn der neuen Woche soll es gebietsweise nass werden.

Zum Ende der alten und zu Beginn der neuen Woche wird in Teilen Bayerns Regen erwartet. Bis zum Samstagvormittag soll es zunächst mancherorts Nebel und leichten Frost geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen sei zudem mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Stundenkilometern, auf Alpengipfeln sogar mit schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer zu rechnen. Gegen Abend soll es den Meteorologen zufolge im Westen regnen. Die Höchstwerte lägen zwischen zehn und 16 Grad.

Nach Tiefstwerten von bis zu sechs Grad in der Nacht sei am Sonntag vereinzelt etwas Regen zu erwarten, der am Nachmittag abklingen soll. Zudem sagte der DWD auch für Sonntag zeitweise stark böigen Wind voraus, in höheren Lagen Sturm. Die Höchstwerte lägen am Frankenwald bei neun, im Alpenvorland bei circa 15 Grad.

In der Nacht zum Montag soll der Himmel bei Tiefstwerten von 6 bis null Grad meist nur wenig bewölkt sein. Vielerorts rechnen die Wetterexperten mit Frost in Bodennähe und gebietsweise mit Nebel. Tagsüber soll insbesondere im Osten zeitweise die Sonne scheinen. Ab Mittag sei dann gebietsweise wieder mit etwas Regen zu rechnen. In Teilen Oberfrankens soll es maximal zehn Grad, im Alpenrand höchstens 16 Grad warm werden.

