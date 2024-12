Regen und Schneefall: Was das Tief „Xaveria“ für Bayern bedeutet

Am Wochenende und zu Beginn der kommenden Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst Niederschlag in Bayern. Nachts kann es mancherorts glatt werden.









Regen, Schnee und Schneeregen – in der kommenden Woche rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Niederschlag von Tief „Xaveria“ von der Nordsee. Am Wochenende gebe es in den Alpen und im Bayerischen Wald bis Sonntagvormittag in Hochlagen über 2000 Metern zwischen zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee.





Höchstwerte zwischen zwei bis sieben Grad





Der zweite Advent soll mit vielen Wolken beginnen. Von Süden her breite sich dann Niederschlag aus, zeitweise in manchen Gebieten als Schnee oder Schneeregen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Experten erwarten Höchstwerte zwischen zwei bis sieben Grad.



Nachts könnten die Temperaturen unter null wandern und es sei gebietsweise Glätte möglich. Vor allem südlich der Donau schneie es zeitweise, in tiefen Lagen Schneeregen oder Regen.





Schneefallgrenze bei 400 bis 500 Metern





Mit Temperaturen um null Grad am Alpenrand und dichter Bewölkung starte die neue Woche am Montag. Oberhalb von 400 bis 500 Metern rechnen die Meteorologen mit Schneefall. Am unteren Main sollen die Temperaturen demnach bis fünf Grad klettern. Nachts gebe es streckenweise Glätte bei plus ein Grad bis minus vier Grad.



Auch der Dienstag soll laut Wetterdienst dicht bewölkt bleiben mit gebietsweise leichtem Schnee oder in tieferen Lagen Regen. Maximale Temperaturen zwischen minus ein Grad im Bergland bis plus fünf Grad westlich des Spessarts erwarten die Experten.

− dpa