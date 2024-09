Regen und Schnee auch am Sonntag

Dauerregen in Bayern - Auch am Sonntag soll es in Bayern regnen und schneien. (Symbolbild) - Foto: Lennart Preiss/dpa

Wer einen sonnigen Sonntag erwartet, wird in Bayern zumeist enttäuscht. Stattdessen bleibt es regnerisch.

Nach einer rund zwölfstündigen Verschnaufpause in der Nacht und am Vormittag soll es in Bayern im Laufe des Sonntags wieder regnen und schneien. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet von Osten her erneut Dauerregen.

Bis Dienstag sollen in weiten Teilen Südbayerns und der südöstlichen Oberpfalz etwa 40 Millimeter Niederschlag fallen. Im südlichen Alpenvorland und am westlichen Alpenrand könnten es um die 60 Millimeter werden, am östlichen Alpenrand um die 80.

Rund 20 Zentimeter Neuschnee

In den Alpen ist wieder Schnee möglich. Bis Dienstag könnten oberhalb von etwa 1500 Metern verbreitet um die 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Oberhalb von 2000 Metern könnten es auch 50 Zentimeter werden.

Der Hauptteil der fürs Wochenende angekündigten Niederschläge in Bayern ist nach Erkenntnis der Hochwassernachrichtenzentrale bereits gefallen. Der Dauerregen hatte vor allem im Südosten und Süden Bayerns die Wasserstände ansteigen lassen, an einigen Orten gab es Überschwemmungen.

© dpa-infocom, dpa:240914-930-232683/1