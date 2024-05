Regen und Gewitter in Teilen Bayerns erwartet – im Südosten zunächst trocken

Am Dienstag gab es vielerorts noch freundliches Wetter in Bayern. Doch am Mittwoch breitet sich erneut Regen aus – ab Nachmittag sind Gewitter möglich.









Lesen Sie alles rund um das Wetter auf unserer Sonderseite.



Nach einem zunächst trockenen Start in den Mittwoch müssen sich Menschen in Bayern vielerorts auf Regen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zieht in Franken und im nördlichen Schwaben Regen auf, mit geringem Gewitterrisiko im Tagesverlauf.





Im Südosten anfangs noch heiter

Auch in anderen Teilen Bayerns ziehen zunehmend dichtere Wolken auf und gegen Nachmittag breitet sich allmählich Regen aus. Nach Südosten hin soll es laut DWD hingegen anfangs noch teils heiter und bis zum frühen Abend trocken bleiben. Die Temperaturhöchstwerte reichen den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge von 15 bis 22 Grad.



Das könnte Sie auch interessieren: Gewitter und Starkregen: Überflutete Keller und Straßen in Bayern



In der Nacht zum Donnerstag wird verbreitet Regen erwartet, der sich zum Teil schauerartig verstärken soll. In der Nordwesthälfte Bayerns schließt der DWD vereinzelte Gewitter nicht aus.

− lby