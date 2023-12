Referee im U17-WM-Finale: Norweger pfeift FCB in Manchester

Der Norweger Espen Eskas pfiff die deutsche U17-Nationalmannschaft im siegreichen WM-Finale. Nun leitet er die Champions-League-Partie des FC Bayern bei Manchester United.

Der Norweger Espen Eskas pfeift das abschließende Gruppenspiel des FC Bayern München in der Champions League bei Manchester United am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video). Der 35-Jährige leitet erstmals ein Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Mit deutschen Teams hat Eskas aber schon etwas Erfahrung.

Er pfiff zuletzt das Finale der U17-WM in Indonesien, das die deutschen Fußballer gegen Frankreich gewannen. In der Champions League war Eskas an zwei Spielen mit Bundesligavereinen beteiligt. In dieser Saison war er der Schiedsrichter im ersten Gruppenspiel des 1. FC Union Berlin bei Real Madrid (0:1). Eine Spielzeit zuvor gewann RB Leipzig unter seiner Leitung mit 3:1 am dritten Spieltag gegen Celtic Glasgow.

Der FC Bayern steht längst als Gruppensieger fest. Manchester United ist aktuell Letzter, kann aber noch in die K.o.-Phase einziehen.

© dpa-infocom, dpa:231211-99-251024/2