Red Bull München mit zwei Ausfällen am ersten DEL-Wochenende

Eishockey Illustration - Red Bull München fehlen am ersten Saison-Wochenende kurzfristig zwei Spieler. - Foto: Tobias Hase/dpa

Red Bull München startet in die neue Saison. Doch gleich zum Start-Wochenende fehlen den Bayern zwei Stürmer.

Der EHC Red Bull München muss am ersten Wochenende der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kurzfristig auf zwei Akteure verzichten. Neuzugang und Ex-NHL-Profi Adam Brooks kann wegen einer Oberkörperverletzung nicht spielen, dessen Sturm-Kollege Nikolaus Heigl ist erkrankt. Das teilten die Münchner kurz vor dem Auftaktspiel am heutigen Abend bei den Iserlohn Roosters mit. Am Sonntag (14.00 Uhr) ist der EHC bei den Löwen Frankfurt gefordert.

© dpa-infocom, dpa:240920-930-238712/1