Rechtsradikale Äußerungen auf unangemeldeter Party

Auf einer Party mit 250 Gästen in Oberbayern haben sich Feierende rechtsradikal geäußert. In der Nacht auf Sonntag hatten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger über zu laute Musik bei der Feier in einer Scheune in Ebersberg beschwert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach habe der DJ „Sieg“ gerufen und Gäste mit „Heil“ geantwortet. Das hätten Zeuginnen und Zeugen beobachtet, sagte ein Sprecher. Keiner der Feierenden konnte laut Polizei der rechten Szene zugeordnet werden. Die Polizei ermittelte gegen den Veranstalter sowie den DJ. Die Party war den Angaben zufolge nicht bei der Gemeinde angemeldet, und eine Genehmigung lag nicht vor. Beamte beendeten die Feier kurz nach Mitternacht.

