Rechtsextremistische Schmierereien in Bamberger Tiefgarage

Wegen rechtsextremistischer Schmierereien in einer Tiefgarage ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg. Ein gesamtes Parkdeck der Garage in der Bamberger Innenstadt sei unter anderem mit Hakenkreuzen und dem Spruch „Sieg Heil“ großflächig beschmiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die rechtsextremen Parolen und Symbole seien auf Wänden, dem Boden und der Decke verteilt gewesen. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 10.000 Euro.

Die bisher unbekannten Täter haben das Parkdeck nach Einschätzung der Polizei zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen beschmiert. Die Kripo Bamberg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht nach Zeugen.

