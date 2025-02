Reaktionen auf Söders Atompläne: Von „praktisch nicht reaktivierbar“ bis „theoretisch möglich“

Einmal mehr hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) darauf gepocht, die drei zuletzt vom Netz genommenen Atomkraftwerke zu reaktivieren. Nach der Bundestagswahl will er zu diesem Zweck erreichen, dass das Bundesatomgesetz geändert wird. Die niederbayerischen Grünen haben dagegen heftigen Widerstand angekündigt.









„Wir werden niemals akzeptieren, dass wieder Atomkraftwerke bei uns gebaut werden, egal welcher Bauart oder Technologie“, erklärte der grüne Landtagsabgeordnete Toni Schuberl (Passau). Sollte es so weit kommen, werde die CSU ein zweites Wackersdorf erleben. „Wir werden gemeinsam mit der Anti-Atom-Bewegung der ganzen Republik demonstrieren, blockieren und besetzen. Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden, friedlichen Mitteln den Bau von Atomkraftwerken in unserer Heimat verhindern“, so Schuberl kämpferisch.



Grüne: Atomkraft als Milliardengrab





Sollte der breite gesellschaftliche Konsens zum Ausstieg aus der Atomkraft von der CSU aufgekündigt werden, werde auch der Transport von Atommüll nach Niederbayern nicht mehr widerstandslos akzeptiert werden. „Wer auf Atomkraft setzt, versündigt sich an der Zukunft unserer Nachkommen“, sagt Schuberl.



Atomkraft sei schon immer eine der teuersten Energieformen gewesen, erklärt die grüne Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger (Rottal-Inn) in einer Pressemitteilung. Der Bau neuer Anlagen dauert nicht nur Jahrzehnte, er kostet Milliarden. Auch der Betrieb, der irgendwann nötige Rückbau und Endlagerung des strahlenden Mülls „verursachen kaum bezahlbare Summen“.



Atomkraft sei ein Milliardengrab für Staat und Steuerzahler, denn kein Unternehmen würde ohne staatliche Subventionen ein Atomkraftwerk bauen. „Jeder Cent in die Atomkraft ist eine Fehlinvestition in eine nicht wettbewerbsfähige Hochrisikotechnologie“, erklärt Schönberger.





Betreiber: Isar 2 „praktisch nicht mehr reaktivierbar“





Auf Anfrage der Mediengruppe Bayern wiederholte eine Sprecherin der Betreiberfirma von Isar 2 – PreussenElektra – dass ein Weiterbetrieb von Isar 2 für sie kein Thema mehr sei. „Der Rückbau hat begonnen und die Anlage ist damit praktisch nicht mehr reaktivierbar.“ So sei eine Reihe von Systemen dauerhaft außer Betrieb genommen und von der Anlage getrennt. „Im Reaktorgebäude wurden die Hauptkühlmittelleitungen vom Reaktordruckbehälter getrennt, die Frischdampfleitungen und die großen Hauptkühlmittelpumpen demontiert.“ Aus diesem Grund werde man sich mit weiteren Fragen zur Reaktivierung des Meilers nicht beschäftigen, sagte die PreussenElektra-Sprecherin weiter.





Atom-Experte: „Theoretisch möglich“





Eine Nachfrage bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mit Sitz unter anderem in Garching bei München zeigt aber, dass eine Reaktivierung durchaus noch möglich sein könnte. „Aus rein technischer Sicht ist es theoretisch möglich, bereits ausgebaute Komponenten zu ersetzen und die Anlage später wieder in Betrieb zu setzen“, sagt Sven Dokter, Pressesprecher der GRS. Es sei aber auch klar: „Je mehr rückgebaut wurde und je nachdem was rückgebaut wurde, wird eine Reaktivierung natürlich kosten- und zeitintensiver.“



Dies sei zum Beispiel der Fall, weil einige Teile einer solchen Anlage nicht einfach gekauft werden können, sondern extra gefertigt und aufwendig eingebaut werden müssen. Und es gibt laut Sven Dokter auch einen „Point of no Return“, also der Moment, von dem an es kein Zurück mehr gibt. Dieser werde etwa erreicht, wenn „das Herz der Anlage“, also der Reaktordruckbehälter rückgebaut wird. Wann das im Fall des Meilers Isar 2 soweit sein wird, kann Dokter aber nicht seriös voraussagen.

− mgb