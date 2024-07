Wenn die Polizei in Wien wegen einer Drogenrazzia ausrückt, zählt das für die Beamten dort fast zur Routine. Wenn das in einer Gemeinde im ländlichen Waldviertel passiert, ist das schon bemerkenswert. Für Aufsehen weit über Niederösterreich hinaus sorgt eine Razzia aber, wenn diese Polizeiaktion in einem Pfarrhof durchgeführt wird. Ein Priester soll Crystal Meth hergestellt haben.