Rauchmelder lärmt, Rettungskräfte da: Doch Seniorin (94) will nicht aus verrauchter Wohnung

Obwohl der Rauchmelder lärmte, begab sich die 94-jährige Bewohnerin nicht ins Freie. Selbst als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei anrückten, ließ sich die Dame nicht dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen, −Symbolbild: dpa

Trotz lärmendem Rauchmelder und angerückten Rettungskräften wollte eine Seniorin (94) am Freitagabend in Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) ihre völlig verrauchte Wohnung nicht verlassen.









Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Freitag gegen 20.00 Uhr in der Eichenstraße aufgrund eines angebrannten Essens zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung. Obwohl der Rauchmelder lärmte, begab sich die 94-jährige Bewohnerin nicht ins Freie.



Selbst als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei anrückten, ließ sich die Dame nicht dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen, so dass nichts anderes übrig blieb, als die versperrte Wohnungstüre aufzubrechen, um die resolute Frau aus der total verrauchten Wohnung zu retten.



Auch danach verweigerte die Seniorin eine Untersuchung durch den Rettungsdienst, so die Beamten. Schließlich wurde sie ihrem herbeigerufenen Sohn zur weiteren Versorgung übergeben.

− che