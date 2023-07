Rauch strömt bei Brand durch Lüftung in Wohnungen: Verletzte

Feuerwehr - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. - Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Brand im Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses in Oberbayern ist Rauch über einen Luftschacht in mehrere Wohnungen geströmt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitten etwa fünf Bewohner bei dem Feuer in Burghausen (Landkreis Altötting) leichte Rauchvergiftungen.

Am Donnerstag war aus einer unbewohnten Wohnung im fünften Stock des Hauses dichter Rauch gequollen. Die Suche nach der Brandquelle habe die Feuerwehr in den Heizungsraum im Keller geführt. Von dort aus sei der Rauch über Lüftungsschächte in die Wohnungen geströmt.

Den Schaden durch den Brand schätzte die Polizei auf rund 150.000 Euro. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Zunächst deutete alles auf einen technischen Defekt an der Heizung hin.

