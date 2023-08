Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist in Würzburg von der Polizei angehalten worden, nachdem er am Montagabend mit 100 Stundenkilometern durch die Stadt gerast war. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war an der Stelle nur Tempo 50 erlaubt. Der Mann müsse mit einem Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

© dpa-infocom, dpa:230809-99-778783/2