Raschl wechselt von Fürth nach Kaiserslautern

Mittelfeldspieler Tobias Raschl verlässt die SpVgg Greuther Fürth und schließt sich Zweitliga-Konkurrent 1. FC Kaiserslautern an. «Tobi ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich verändern zu wollen, deshalb haben wir uns mit dem Angebot vom FCK auseinandergesetzt», äußerte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung des fränkischen Fußballvereins vom Montag. Nach der Rückkehr der Lauterer aus den USA, am Ende der Woche, sollen die letzten Formalitäten finalisiert werden.

Raschl war im Winter 2022 von Borussia Dortmund zur Spielvereinigung gekommen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 23-Jährige auf 29. Einsätze in der 2. Liga. Beim Kleeblatt hatte der gebürtige Düsseldorfer noch Vertrag bis Sommer 2024. «Wir danken Tobias Raschl für seinen Einsatz für unser Kleeblatt, er hat sich immer vorbildlich verhalten und ist ein absolut feiner Junge», sagte Azzouzi.

