Randalierer bei Kelheimer Kreisstadtfest verletzt Café-Besitzerin

Am Freitagnachmittag hat ein 42-Jähriger in Kelheim randaliert und dabei eine Café-Besitzerin verletzt. Weil er drei Stunden später schon wieder randalierte, darf er nun die Innenstadt für die Dauer des Kreisstadtfestes nicht mehr betreten.









Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden die Beamten gegen 15:45 Uhr über eine randalierende Person am Ludwigsplatz informiert. Ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim grölte in einem Café umher und belästigte die anwesenden Gäste.



Der Aufforderung der Verantwortlichen, das Café zu verlassen, kam er nicht nach. Stattdessen beschädigte er noch einen Stuhl und warf das Geschirr zu Boden. Als ihm die Café-Besitzerin zu nahe kam, schlug er mit seinen Armen wild umher und traf die Dame im Gesicht, welche hierdurch leichte Verletzungen erlitt.



Trotz Platzverweis fiel er erneut unangenehm auf





Erst als Passanten zu Hilfe kamen, verließ der Mann die Örtlichkeit. Dem Randalierer wurde durch die eintreffenden Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt. Keine drei Stunden später fiel der Mann erneut im Stadtgebiet unangenehm auf.



Diesmal wurde ihm von Verantwortlichen der Stadt Kelheim ein Betretungsverbot für die Dauer des Kreisstadtfestes – dieses dauert auch noch den ganzen Samstag – ausgesprochen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, bezieht sich dieses auf den kompletten Innenstadtbereich. „Der Herr musste wiederum von den Polizeibeamten von der Veranstaltung weggebracht werden“, heißt es weiter. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

