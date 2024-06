Randalierende Fußballfans in München: Polizeieinsatz

Zwei betrunkene schottische Fußballfans sollen während eines Streits in der Münchner Altstadt einen Stuhl und einen Maßkrug auf andere schottische Fans geworfen haben. Dabei sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt seien rund 300 schottische Fußballfans am Mittwochabend auf dem Marienplatz gewesen. Die beiden Fans müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Eine knappe Stunde später randalierten rund 50 schottische Fans in einer Gaststätte. Dabei seien Gläser und Glaslampen zu Bruch gegangen, so die Polizei.

