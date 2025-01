Ralf Moeller will L.A. mit deutschem Handwerk helfen

Ralf Moeller auf der „Bau 2025“ - Will bei der Koordination von Hilfsangeboten für Los Angeles unterstützen: Schauspieler Ralf Möller. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Ralf Moeller lebt seit Jahrzehnten in Los Angeles und fürchtete bei den verheerenden Bränden auch selbst um sein Zuhause. Jetzt will er seiner Wahlheimat helfen.

Bodybuilder und Schauspieler Ralf Moeller (66) will seiner Wahlheimat Los Angeles helfen - mit deutschem Handwerk. „Wir wollen Kalifornien helfen und werden auch mit der Politik zusammenkommen“, sagte er auf der Messe Bau 25 in München, wo er im Rahmen seiner Initiative „Motivation Handwerk“ auftrat. Er habe „viele Anfragen“ von Handwerkern, die ihre Hilfe anbieten wollen beim Wiederaufbau der Millionenmetropole, die seit Tagen gegen verheerende Brände kämpft.

Er wolle dazu beitragen, diese Hilfsangebote zu koordinieren. „Das muss jetzt mal gebündelt werden und das wird in den nächsten Tagen auch gemacht. Amerika war immer da für uns und wir müssen jetzt auch für Kalifornien da sein“, sagte Moeller, der selbst im bislang nicht direkt betroffenen Stadtteil Santa Monica lebt und am Sonntag 66 Jahre alt wurde. „Mir war jetzt nicht so zum Feiern zumute, wenn's zu Hause brennt.“

