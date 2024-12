Raketen, Knaller und Co: Feuerwerk vor Silvester kann richtig teuer werden

Seit der Verkaufsfreigabe der Silvester-Feuerwerke geht es wieder rund am bayerischen Himmel. Denn viele Eilige können es gar nicht mehr erwarten und lassen es jetzt schon krachen. Dabei ist das Böllern vor Silvester in Bayern und allen anderen Bundesländern verboten, es drohen Bußgelder im fünfstelligen Bereich.





Die Beschwerden in den sozialen Medien häufen sich. „Tut denn keiner was gegen die Knallerei?“, „Kann mal jemand die Polizei informieren?“, „Muss das jetzt schon sein?“ – in fast allen Ortsgruppen auf Facebook werden zur Zeit derlei Fragen gestellt.



Tatsächlich gehen bei den Polizeidienststellen aber kaum Anzeigen wegen frühzeitigem Zünden von Feuerwerken ein. Das sagt das Polizeipräsidium Niederbayern auf Nachfrage. In Landau (Kreis Dingolfing-Landau) allerdings zündete ein 37-Jähriger am frühen Sonntagabend eine Rakete. Die Polizei selbst bemerkte dies und zeigte den Mann wegen einer Ordnungswidrigkeit an. Ähnliche Fälle gab es auch in Pocking (Landkreis Passau) und in Grafenau. Hier zündeten Jugendliche im Kurpark mehrere Feuerwerkskörper der Kategorie 2, wie die örtliche Polizei mitteilt.



Den Jugendlichen droht nun nicht nur ein entsprechend hohes Bußgeld wegen dem vorzeitigem Gebrauch von Feuerwerken. Es wurden zudem auch Ermittlungen eingeleitet, da Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren solche Raketen gar nicht zünden dürfen.



Bis zu 10.000 Euro Bußgeld bei vorzeitigem Böllern

Für Bußgeldverfahren sind die Landratsämter oder kreisfreien Städte zuständig. Bußgelder rund um das Silvester-Feuerwerk können fünfstellig werden. Wer ein Feuerwerk der Kategorie 2 vor dem 31. Dezember oder nach dem 1. Januar zündet, muss mit bis zu 10.000 Euro rechnen.



Gleich bis zu 50.000 Euro werden fällig, wenn es sich um illegale Feuerwerkskörper, so genannte „Polen-Böller“, handelt. Die Grenzpolizei in Furth im Wald (Kreis Cham) etwa führt deshalb verstärkt Kontrollen durch. Insgesamt wurden die Fahnder am Wochenende in 23 Fällen fündig. Den aufgefundenen Feuerwerks- und Knallkörpern fehlten jeweils die erforderlichen Prüfzeichen, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus hätten die betroffenen Personen keine Einfuhrerlaubnis vorweisen können. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. „Bis zum Abschluss des Strafverfahrens wird der Sprengstoff sicher verwahrt und im Anschluss sachgerecht vernichtet. Der Strafverfolgung schließt sich die kostenpflichtige Entsorgung der beschlagnahmten Feuerwerkskörper an“, so die Polizei wortwörtlich.



Und dann gibt es noch eine dritte Stufe an Strafen rund um das Zünden von Feuerwerkskörpern. Hier gibt es Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren oder entsprechende Geldstrafen. Diese drohen immer dann, wenn etwa „fremde Sachen von bedeutendem Wert“ gefährdet sind, so steht es im Bußgeldkatalog. Gemeint ist hier vor allem das Böllern in verbotenen Gebieten, etwa in historischen Altstädten wie Passau, Regensburg oder Ingolstadt.



Unbekannter wirft Böller auf A9 auf fahrendes Auto: Explosion

Ähnlich hoch können die Strafen ausfallen, wenn durch das Feuerwerk andere Menschen in Gefahr geraten oder gar verletzt werden. Von so einem Fall berichtet die Verkehrspolizei in Ingolstadt. Hier warf ein bislang Unbekannter auf der A9 bei Schweitenkirchen einen Böller auf ein fahrendes Auto. Der explodierte auf der Windschutzscheibe, die sofort zu Bruch ging. Nur der kontrollierten Reaktion des 23-jährigen Fahrers aus Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) ist es zu verdanken, dass es hier zu keinem größeren Unfall kam. Aufgrund des starken Nebels konnte er allerdings keine Angaben zum Täter machen. Sollte er aber erwischt werden, wird sich der Betreffende vor dem Richter wieder finden, der dann entscheidet, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. „Unverantwortlich“ kommentiert man bei der Ingolstädter VPI so eine Tat.