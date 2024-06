Rainhard Fendrich kündigt Album und Tournee an

Austropop-Sänger Rainhard Fendrich (69; „Macho, Macho“) feiert seinen runden Geburtstag und sein Bühnenjubiläum im kommenden Jahr mit einem neuen Album und einer Tournee. „Das schönste Geschenk zu diesen beiden Anlässen macht sich der Österreicher selbst mit dem kommenden Studio-Album „Wimpernschlag“ und einem großen Live-Comeback“, teilte der Konzertveranstalter mit. Die Platte soll Anfang des Jahres - pünktlich zu Fendrichs 70. Geburtstag - erscheinen, die Tournee am 11. April in Rosenheim starten. Bis in den Mai sind zahlreiche weitere Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.

© dpa-infocom, dpa:240626-99-534078/2