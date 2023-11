Regisseur Erler - Rainer Erler in München bei der Verleihung des Deutschen Regiepreises. - Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

Der Münchner Regisseur, Produzent und Autor Rainer Erler ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat Perth in Australien gestorben, teilte seine Familie mit.

