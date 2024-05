Räuber reißt Frau teure Uhr vom Handgelenk

Ein Räuber hat einer Frau in der Münchner Innenstadt eine Uhr im Wert von mehreren Zehntausend Euro vom Handgelenk gerissen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die 36-Jährige am Samstag bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Täter sei danach mit einem Komplizen oder einer Komplizin auf einem Motorroller davongefahren.

Mehrere Streifen hätten nach Täter und Roller gesucht - bis Dienstag aber ohne Erfolg. Die Polizei suchte nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

