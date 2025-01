Rätselhafte Attacke auf Fensterscheibe einer Tennishalle

Symbolbild Polizei - Die Polizei ermittelt, weil ein unbekannter Täter die Fensterscheibe einer Tennishalle in Niederbayern beschädigte. (Symbolbild) - Foto: Boris Roessler/dpa

Während Menschen in einer Halle Tennis spielen, klirrt es plötzlich. Ein unbekannter Täter hat auf eine Fensterscheibe entweder geschossen oder etwas geworfen. Die Polizei rätselt.

Eine Attacke auf die Fensterscheibe einer Tennishalle in Niederbayern gibt der Polizei Rätsel auf. Nach Angaben der Ermittler durchschlug am Montagabend in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) ein Geschoss oder Wurfgeschoss die Scheibe, während dort mehrere Menschen Tennis spielten.

Ein Polizeisprecher sagte, der bisher unbekannte Täter könnte mit einer kleinkalibrigen Schusswaffe auf das Fenster gezielt haben, doch auch ein Steinwurf sei möglich. In der Sporthalle habe man kein Projektil oder sonstiges Objekt gefunden, mit dem die Scheibe beschädigt worden sein könnte. Weil die Zeugen die Tat nach Angaben des Sprechers erst Stunden später anzeigten, gab es keine Fahndung. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung.

© dpa-infocom, dpa:250128-930-357908/1