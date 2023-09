Radler schlägt Autofahrer in Regensburg bei Streit über Fahrweise

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit über die Fahrweise eines Autofahrers hat ein Radfahrer in Regensburg den Mann geschlagen und ihn dabei leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 59-jährigen Autofahrer und einem etwa 40-jährigen Fahrradfahrer. Der Radler habe sich bei dem 59-Jährigen über dessen Fahrweise beschwert, sagte eine Sprecherin.

Im Verlauf des Streits wurde der Radfahrer demzufolge so aggressiv, dass er mehrmals gegen die Autotüre trat und gegen die Scheiben schlug. Als der 59-Jährige sein Auto verlassen wollte, zog der unbekannte Täter ihn aus dem Fahrzeug und schlug ihm in den Rücken. Dann fuhr der Radfahrer davon. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

