Radler fährt unter Drogeneinfluss und betrunken gegen Auto

Ausgerechnet gegen ein Polizeiauto ist er gefahren: Ein betrunkener und unter Drogen stehender Radler ist in Oberbayern aus dem Verkehr gezogen worden. Der 32-Jährige sei am Sonntag in Ingolstadt unterwegs gewesen und dabei gegen einen Polizeiwagen gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der anschließenden Kontrolle gab er zu, Kokain und Marihuana genommen und Schmerzen zu haben. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Promillewert von zwei Promille. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

