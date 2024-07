Radiohead-Gitarrist Greenwood krank - The Smile sagt Tour ab

The Smile - Thom Yorke und Jonny Greenwood (r)von The Smile bei einem früheren Konzert (ARchivbild). - Foto: Chris Pizzello/Invision/dpa

The Smile ist das Nebenprojekt der Radiohead-Musiker Thom Yorke und Jonny Greenwood. Letzterer ist nun so schwer erkrankt, dass Konzerte abgesagt werden mussten - auch in zwei deutschen Städten.

Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood (52) ist ernsthaft erkrankt. Daher müssen die Europa-Konzerte der Radiohead-Ableger-Band The Smile im August ausfallen, darunter Gigs in Frankfurt (20.8.) und München (21.8.).

„Vor einigen Tagen erkrankte Jonny ernsthaft an einer Infektion, die eine Notfallbehandlung im Krankenhaus erforderlich machte, teilweise auf der Intensivstation“, hieß es in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Profil von Radiohead. Es wurde dort auch bereits Entwarnung zum Gesundheitszustand von Greenwood gegeben: Er sei außer Gefahr und werde bald nach Hause zurückkehren. Andere Medien hatten zuvor berichtet.

Auf der Website des offiziellen Merchandise-Stores der Band waren am Freitagabend die acht Konzerte in Deutschland, Lettland, Polen, Österreich, Frankreich, Spanien und in der Schweiz, die vom 13. bis 28. August stattgefunden hätten, mit „cancelled“ markiert. Es würden auf Anweisung des Ärzteteams von Jonny Greenwood alle Verpflichtungen abgesagt, bis er sich komplett erholt habe, hieß es auf Instagram weiter.

The Smile ist das Nebenprojekt der britischen Radiohead-Musiker Thom Yorke und Jonny Greenwood. Auch Jazz-Drummer Tom Skinner (Sons of Kemet) gehört der Band an.

© dpa-infocom, dpa:240712-930-172418/1