Radfahrerin wird von Auto erfasst und stirbt - Zeugenaufruf

Eine bisher unbekannte Radlerin ist auf einer Kreisstraße bei Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der 64 Jahre alte Autofahrer sei am Montag in einer Kurve aus zunächst ungeklärten Gründen mit seinem Fahrzeug nach rechts abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei erfasste er die Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg fuhr. Sie starb kurz darauf. Der 64-Jährige erlitt einen Schock. Die Identität der Frau war zunächst nicht bekannt und sollte noch ermittelt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-526822/2