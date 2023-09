Notaufnahme - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine 85-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall im Landkreis Mühldorf am Inn an ihren Verletzungen verstorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Seniorin sei am vergangenen Donnerstag in Waldkraiburg auf eine vorfahrtsberechtigte Straße gefahren und von dem Auto eines 62-Jährigen erfasst worden. Sie wurde zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Dienstag starb.

