Radfahrerin mit rohem Ei an Stirn getroffen

Zwei Unbekannte sollen in Konstanz eine Radfahrerin mit einem rohen Ei an der Stirn getroffen haben. Die 27-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Einem Zeugen zufolge habe es sich bei den Unbekannten um zwei Männer gehandelt, die in der Nacht zu Samstag rohe Eier in Richtung Konzilstraße geworfen haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei einer Fahndung wurden die Tatverdächtigen demnach nicht gefunden. Weitere Verletzte oder Schäden waren einem Polizeisprecher am Samstag nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

