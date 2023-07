Radfahrerin knallt mit Kopf gegen Windschutzscheibe

Rettungshubschrauber - Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. - Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin im Landkreis Unterallgäu schwer verletzt worden. Die 52-Jährige habe am Sonntag beim Überqueren einer Kreuzung nahe Babenhausen das vorfahrtsberechtigte Auto übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. In Folge der Kollision schlug die Frau, die den Angaben zufolge keinen Helm trug, so heftig mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos, dass diese zerbrach.

Die 52-Jährige habe sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen und sei nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ulm geflogen worden. Der 58-jährige Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:230731-99-633308/2