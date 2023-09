Radfahrerin bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Rettungswagen - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall mit einem Auto in Schwaben ist eine Radfahrerin am Mittwoch lebensgefährlich verletzt worden. Die 78-Jährige habe das Auto in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg) beim Abbiegen übersehen, sei von diesem erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Die Seniorin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 79-jährige Autofahrerin sei unverletzt geblieben. Die Staatsanwaltschaft Augsburg habe zur genauen Klärung des Unfallablaufs ein Gutachten angefordert.

