Radfahrer wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Ein Lastwagen stößt in einem Kreisverkehr mit einem 53-Jährigen auf einem Fahrrad zusammen. Die Verletzungen des Mannes sind tödlich.

Ein Radfahrer ist in einem Kreisverkehr von einem Lastwagen erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in einem Industriegebiet in Kürnach (Landkreis Würzburg), wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Radfahrer bereits im Kreisverkehr als der Laster ihn erfasste. Der 53-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

© dpa-infocom, dpa:240715-930-174244/1