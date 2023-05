Radfahrer verfängt sich in Seil für Kühe und stürzt

Wegen eines quer über die Straße gespannten Seils ist ein Senior im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Rad gestürzt. Ein Landwirt hatte das Seil in Seeshaupt über die Ortsverbindungsstraße von Magnetsried nach Ungertsried angebracht, um seine Kühe zu treiben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 81 Jahre alte Mountainbikefahrer blieb darin hängen und erlitt bei dem Vorfall am Dienstag eine größere Schnittwunde am rechten Oberarm.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Landwirt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:230510-99-637262/2