Radfahrer stürzt wegen Hund auf Straße

Wegen eines Hundes auf der Straße ist ein Radfahrer in Niederbayern gestürzt. Der 56-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen die Hundehalterin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Der Radfahrer war am Donnerstag in Windorf (Landkreis Passau) unterwegs. Auf einer Terrasse bemerkte der angeleinte Hund den Mann, riss sich los und lief auf die Straße. Wegen des Hundes musste der Radler wohl so stark bremsen, dass er stürzte. Zum Zusammenstoß mit dem Tier soll es aber nicht gekommen sein. Der 56-Jährige kam ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240614-99-393749/3