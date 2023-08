Radfahrer stößt mit Reh zusammen: Geht schwer verletzt heim

Krankenwagen - Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Beim Zusammenstoß mit einem Reh ist ein Radfahrer schwer verletzt worden - ohne Erinnerungen an den Unfall legte sich der Mann jedoch schlafen. Ein Autofahrer hatte in der Nacht zum Freitag ein totes Reh sowie ein beschädigtes Fahrrad, einen einzelnen Schuh und eine Blutlache im oberfränkischen Guttenberg (Landkreis Kulmbach) entdeckt und die Beamten verständigt. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte das 62-jährige Unfallopfer in seinem Zuhause ausfindig machen und mit Verdacht auf Schädelbruch, mehreren Rippenbrüchen und Lungenriss ins Krankenhaus bringen.

© dpa-infocom, dpa:230825-99-953201/2