Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Beim Überqueren einer Kreisstraße ist ein 86-jähriger Radfahrer in Oberfranken von einer Autofahrerin erfasst und tödlich verletzt worden.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer bei Itzgrund (Landkreis Coburg) tödlich verletzt worden. Der 86-Jährige habe bei dem Vorfall am Freitagnachmittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er trotz Reanimationsversuchen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle gestorben sei, erklärte die Polizei. Die 26 Jahre alte Fahrerin des Autos blieb unverletzt. An der Unfallstelle auf Höhe des Ortsteils Lahm kreuzt ein Radweg, der ansonsten parallel zur Straße verläuft die Kreisstraße. Der Sachschaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt.

