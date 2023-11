Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein 52 Jahre alter Radfahrer ist in Mittelfranken von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die Ursache für den Zusammenstoß ist bislang noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Am Dienstagmorgen fuhr der 52-Jährige vor dem Auto eines 65-Jährigen in der Gemeinde Nennslingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) her. Die beiden kollidierten, der Radfahrer prallte gegen das Auto und fiel schwer verletzt zu Boden und starb daraufhin.

