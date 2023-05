Krankenwagen - Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zwischen Plattling und Otzing in Niederbayern ist ein Radfahrer getötet worden. Der Mann sei aus noch ungeklärter Ursache auf freier Strecke in den Gegenverkehr geraten und dort in das Fahrzeug gekracht, teilte die Polizei in Plattling (Landkreis Deggendorf) mit. Der genaue Hergang des Unfalls am Sonntagnachmittag wird nun ermittelt. Auch die Identität des Getöteten stand zunächst noch nicht fest.

© dpa-infocom, dpa:230507-99-597476/2