Blaulicht - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Fahrradfahrer ist bei Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend mit seinem E-Bike in einem Waldstück unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von dem Schotterweg abkam und gegen den Baum fuhr. Der 54-Jährige sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben.

