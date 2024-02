Radfahrer bewusstlos aufgefunden und stirbt im Krankenhaus

Ein Radfahrer ist in München bewusstlos auf einem Grünstreifen aufgefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus verstorben. Ein Passant fand den 56-Jährigen am Mittwoch liegend neben einem Radweg, das Fahrrad noch zwischen den Beinen, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums München von Donnerstag heißt. Eine Obduktion soll klären, wie es zum Tod des Mannes kam, sagte ein Sprecher. Ob es sich um einen medizinischen Notfall oder einen Unfall handelt, war demnach zunächst nicht bekannt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen aus.

