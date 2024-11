Radfahrer begrapscht mehrere Frauen im Vorbeifahren

Er fuhr mit dem Rad an Frauen heran und berührte sie: Ein Mann aus Nürnberg hat gestanden, mehrere Opfer im Vorbeifahren sexuell belästigt zu haben.

Ein 23 Jahre alter Nürnberger soll mehrere Frauen im Vorbeifahren von seinem Rad aus begrapscht haben. Der Mann gestand die Taten, nachdem Zivilfahnder ihn am Montag gestellt hatten, wie die Polizei Mittelfranken am Donnerstag mitteilte. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen sexueller Belästigung.

Ende Oktober und Mitte November hatte der Verdächtige demnach an verschiedenen Orten im Nürnberger Süden drei Frauen zwischen 22 und 32 Jahren belästigt. Mit dem Fahrrad sei er an die Opfer herangefahren, habe sie berührt und sei geflohen. Wegen der Häufung der Fälle setzte die Polizei daraufhin Zivilfahnder an den Tatorten ein.

