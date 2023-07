Quer über die Autobahn: Mutmaßlicher Schleuser flüchtet

Polizei - Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. - Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein mutmaßlicher Schleuser hat im Landkreis Altötting versucht zu Fuß über die Autobahn flüchten. Der 25-Jährige sei am Sonntag mit vier mutmaßlich geschleusten Männern in einem Auto bei Neuötting unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei von Montag. Als eine Streife den Wagen anhalten wollte, sei der Mann zunächst weggefahren. Die Polizisten entdeckten ihn aber auf einem nahe gelegenen Firmengelände. Der 25-Jährige versuchte deshalb den Angaben nach zu Fuß zu flüchten und lief quer über die Autobahn bis an eine Böschung, wo Beamten ihn festnahmen.

Ein Drogentest bei dem 25-Jährigen sei positiv gewesen. Bei der Flucht zog er sich nach Angaben der Polizei mehrere Schürfwunden zu. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährlichen Bedingungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die vier Mitreisenden im Alter von 18 und 22 Jahren zwischen 7000 und 10.000 Euro bezahlt. Gegen sie wird wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230717-99-431616/3