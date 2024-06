Quer durch die Kitzbüheler Alpen: Gewinnen Sie sechs Wandertage in Tirol

In sechs Tagen quer durch die sommerliche Berglandschaft der Kitzbüheler Alpen: Auf der KAT Walk Alpin-Tour geht es mit Wanderstöcken auf aussichtsreiche Gipfel und von einem Tal ins nächste. Die Mediengruppe Bayern verlost ein siebentägiges „Rundum-sorglos-Paket“ für zwei Personen.









In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Kitzbüheler Alpen verlost die Mediengruppe Bayern die KAT Walk Alpin-Tour für zwei Personen als Rundum-sorglos-Paket. Darin enthalten sind sieben Übernachtungen in ausgewählten Unterkünften mit Frühstück und Gepäcktransport, Infomaterial, Karten und die 7-Tage-Sorglos-Service-Rufnummer. Mit der Gästekarte ist die Rückreise mit Bus und Bahn aus allen Kitzbüheler Alpen-Orten bis nach Hopfgarten/Wörgl inkludiert. Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Das erwartet Wanderer auf der KAT Walk Alpin





Der KAT Walk Alpin – der längste, anspruchsvollste und „ursprüngliche“ KAT Walk – verspricht Naturidylle, fantastische Aussichten und Genussmomente auf 113 Kilometern an sechs Wandertagen. Die mittelschwere Tour startet in Hopfgarten am Fuße der Hohen Salve (1829 m) und führt vorbei an den traditionellen Bauernhöfen des Penningbergs hinauf zur Haag Alm, bevor es nach Kelchsau inmitten des gleichnamigen Seitentals geht.



Auf der zweiten Etappe hinüber ins Brixental lockt der Lodron mit seinen 1925 Metern – er gilt als einer der besten Aussichtsberge der Kitzbüheler Alpen und eröffnet ein herrliches 360 Grad-Panorama über den Wilden Kaiser bis hin zu den Hohen Tauern. Absolute Naturidylle mit Wasserfällen und üppigen Alpenrosenflächen prägen Etappe drei, bevor es am folgenden Tag auf den Spuren des legendären Hahnenkamm-Rennens entlang der Streif-Rennstrecke hinunter nach Kitzbühel geht. Hier nochmal die sportliche Energie aufsaugen, denn anschließend beginnt die längste Etappe des KAT Walk Alpin. Über das markante Kitzbüheler Horn (1996 Meter) und entlang des Ludwig-Scheiber-Steigs erreichen Wanderer das idyllische Örtchen St. Johann in Tirol. Zum Endspurt, auf der sechsten Etappe, lockt auf dem Weg hinüber ins Pillerseetal ein einsames Hochplateau mit fantastischen Aussichten in alle Himmelsrichtungen.





Weitere Informationen unseres Gewinnspielpartners





Dank Rundum-sorglos-Paketen kombinieren Gäste das Abenteuer Weitwandern mit reichlich Komfort. Das Gepäck bringt das umweltfreundliche E-Taxi täglich von der einen Unterkunft in die nächste. Übernachtet wird in gemütlichen Pensionen sowie 3- oder 4-Sterne-Hotels im Tal, für Infomaterial ist gesorgt. Ergänzt wird das Paket mit der passenden Verpflegungs-Option: So buchen Urlauber entweder mit Halbpension oder Frühstück – und probieren sich je nach Gusto durch die hervorragende Kulinarik-Landschaft der Kitzbüheler Alpen.

− swo