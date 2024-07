Quartett nach Raubüberfall in Rosenheim in Untersuchungshaft

Im Februar wurde ein Mann in seiner Rosenheimer Wohnung überfallen. Die Polizei hat vier Tatverdächtige gestellt. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Nach einem Raubüberfall im Februar in Rosenheim hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Zwei Verdächtige seien unmittelbar nach der Tat im Fluchtwagen gestoppt worden. Später sei ein weiterer Verdächtiger gestellt worden, zuletzt am Donnerstag auch noch das vierte Mitglied der Bande, wie die Polizei mitteilte.

Alle vier säßen in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte sich in der Berichterstattung über den Fall nach eigenen Angaben bisher stark zurückgehalten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Am 6. Februar war ein 24-Jähriger in seiner Wohnung in Rosenheim von mehreren Männern überfallen worden. Ein Täter hatte vorgetäuscht, an der Wohnungstüre eine Pizza anliefern zu wollen und war dann den Angaben der Polizei zufolge zusammen mit zwei weiteren Männern in die Wohnung gestürmt. Die bewaffneten Täter versuchten, den 24-Jährigen zu fesseln, schlugen auf ihn ein und stahlen Bargeld.

