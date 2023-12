Quad und Auto stoßen zusammen: Quad-Fahrer schwer verletzt

Ein Quad-Fahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis München auf die Straße gestürzt und schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge seien am Samstag in einer Kreuzung in Unterschleißheim ineinander gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten 59-Jährigen in eine Klinik. Der 32 Jahre alte Autofahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt abgeschleppt. Die Ermittlungen dauerten an.

