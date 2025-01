Putzmittel vermischt - Großeinsatz wegen giftiger Dämpfe

Frühjahrsputz - Beim Putzen hat eine Frau in Freising Reinigungsmittel vermischt. So entstanden giftige Dämpfe. (Symbolbild) - Foto: picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Beim Putzen vermischt eine Frau in Freising zwei verschiedene Reinigungsmittel. So entsteht ein giftiges Gemisch, das Husten und Halskratzen auslöst. Viele Rettungskräfte müssen anrücken.

Zwei miteinander vermischte Putzmittel haben im oberbayerischen Freising einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Eine Frau habe am Montag beim Putzen in ihrer Wohnung die beiden Mittel zusammen in eine Wanne gefüllt, teilte die Polizei mit. Dadurch seien giftige Chlordämpfe entstanden. Als die 35-Jährige und ihre beiden kleinen Kinder ein Kratzen im Hals verspürten und stark husteten, rief die Frau den Rettungsdienst.

Da dessen Einsatzkräfte bereits im Treppenhaus dieselben Symptome verspürten, mussten weitere Rettungskräfte und die Feuerwehr anrücken. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt acht Besatzungen des Rettungsdienstes, vier Notärzte, zwei Polizeistreifen und etwa 25 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei warnt davor, dass es grundsätzlich gefährlich ist, verschiedene Putzmittel miteinander zu vermischen.

