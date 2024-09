Punkte statt Thorup-Gerücht: FCA gelobt Besserung nach 0:4

Der FC Augsburg ist mit den ersten beiden Saisonspielen in der Bundesliga nicht zufrieden. Jetzt soll gegen einen Aufsteiger Wiedergutmachung betrieben werden. Der Coach ist extra-motiviert.

Jess Thorup musste kurz grinsen. Auf seine vorzeitige Vertragsverlängerung beim FC Augsburg angesprochen sagte der Trainer, dass nun der Fokus ganz auf dem Sport liegen könne. Es müsse nicht mehr spekuliert werden, „wo geht der Trainer hin oder bleibt er oder nicht“. Jüngst hatte es Gerüchte gegeben, der 54-Jährige könnte ein Kandidat sein als Nationalcoach seines Heimatlandes Dänemark.

Dabei hat er doch mit Augsburg noch viel vor, wie Thorup - und auch die Vereinsbosse - vor Beginn der Saison unterstrichen hatten. Der Start in die Spielzeit der Fußball-Bundesliga ging aber in die Hose: Nach einem 2:2 daheim gegen Werder Bremen folgte eine 0:4-Abreibung vor der Länderspielpause in Heidenheim. Deshalb ist nun Wiedergutmachung angesagt bei den bayerischen Schwaben.

„Jetzt müssen wir eine Reaktion der Mannschaft sehen“, unterstrich der Trainer vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Mit einem Erfolg gegen den noch punktlosen Aufsteiger am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) kann der FCA die untere Region im Klassement verlassen. „Wo wir stehen in der Tabelle, das kümmert mich nicht“, beteuert Thorup.

Zwei Heimspiele zur Wiedergutmachung

Saisonübergreifend hat Augsburg eine Serie von sieben Liga-Spielen mit sechs Niederlagen und nur einem Remis hinter sich. In der ausverkauften WWK Arena soll der erste Saisonsieg gelingen. „Klar hätten wir gern jetzt schon mehr Punkte, aber die haben wir leider nicht. Das müssen wir über die nächsten paar Spiele schaffen“, sagte Thorup.

Am nächsten Wochenende steht gegen Mainz 05 gleich ein weiteres Heimspiel für den FC Augsburg an - mit zwei Erfolgen wäre der maue Saisonstart schon wieder vergessen. Durch die etlichen Neuzugänge sei sein Team immer noch dabei, zusammenzuwachsen, sagte Thorup.

Personell hat er auf vielen Positionen die Qual der Wahl. Der letztjährige Stammtorhüter Finn Dahmen werde nach seiner Sprunggelenksoperation zunächst bei der U23 Spielpraxis sammeln. Bei den Profis wird er weiterhin von Nedilijko Labrovic vertreten. Auch Robert Gumnys Reha nach einem Kreuzbandriss verlaufe vielversprechend, verriet der Trainer.

Trifft Neuzugang Mounié auch für Verein?

Möglicherweise bekommen die Neuzugänge Marius Wolf in der Abwehr oder Steve Mounié im Angriff Chancen in der Startelf. Beide seien bereit, erkannte der Trainer. Mounié war in dieser Woche in der Afrika-Cup-Qualifikation als Kapitän der Auswahl vom Benin Matchwinner gegen Libyen. Er erzielte beim 2:1 ein Tor und bereitete den Siegtreffer vor.

Auf die Torgefahr hofft nun auch Trainer Thorup im Verein. Schließlich haben die Fuggerstädter und ihr Coach ganz was anderes vor, als nur gegen den Abstieg zu spielen. Die Vertragsverlängerung unterstreicht das. „Beide Seiten sind sehr ambitioniert“, sagte der Däne. „Wir haben immer noch Ziele, die wir zusammen erreichen wollen.“

