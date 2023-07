Pünktlich zum Ferienbeginn: Viele Staus auf bayerischen Autobahnen

Egal ob A3, A8 oder A9 - auf allen wichtigen Autobahnen in Bayern staut es sich seit Freitagmittag. −Foto: dpa

Die Prognose des ADAC hat sich bewahrheitet: Pünktlich zum Ferienbeginn am Freitagmittag häufen sich die Staumeldungen auf Bayerns Autobahnen. Wie immer besonders betroffen: die A9, A3 und die A8.









Wer an diesem Juli Wochenende in die Ferien starten will, hat eine schlechte Wahl getroffen. Denn die düsteren Stauprognosen des ADAC sind Realität geworden. Auf fast allen wichtigen Autobahnen im Freistaat häufen sich seit Freitagmittag, dem Ferienbeginn in Bayern, die Staumeldungen.



Auch interessant: Gut vorbereitet: Diese Medikamente gehören in die Reiseapotheke



Besonders betroffen zum Beispiel die A3 in Richtung Passau. Schon ein kleiner harmloser Auffahrunfall oder ein Pannenfahrzeug kann hier zu einem kilometerlangen Stau führen, heißt es bei der Verkehrspolizei Deggendorf. So geschehen am Freitagmittag am Kreuz Deggendorf und bereits davor auf Höhe Schwarzach. Hier mussten die Autofahrer bis zu 9 Kilometer Stau und größere Zeitverluste in Kauf nehmen.



Ein weiteres Nadelöhr auf der A3 ist der Raum Regensburg. Hier führten diverse Baustellen zu Stauungen, gleiches weiter im Nürnberger Gebiet. Auf Höhe Neumarkt kam es zudem zu einem Unfall, der ebenfalls zu einem langem Stau führte.





Stop-and-go auf der A8

Auf der A8 kommt es ab Weyarn bis über das Kreuz Inntal immer wieder zu kilometerlangen langen Behinderungen, zudem im weiteren Verlauf Richtung Salzburg auf Höhe Chiemsee bis zur Grenze. Mit langen Wartezeiten muss gerechnet werden.



Auch auf der A9 kam es zu massiven Behinderungen in beide Richtungen, betroffen besonders die Abschnitte im Landkreis Pfaffenhofen und bei Ingolstadt.



Auch im benachbarten Ausland dürften die Staulängen noch einmal zunehmen. Vor allem auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthard-Route sowie auf den Fernstraßen zu und von den italienischen, französischen und kroatischen Küsten könnte der Verkehr abschnittsweise zum Erliegen kommen, warnt der ADAC.





Ausweichrouten in Österreich gesperrt

Zudem sorgen zwei Besonderheiten in Österreich für zusätzliche Engpässe: Entlang der österreichischen Inntal- und Brennerautobahn sind an den Wochenenden bis September die Stauausweichrouten gesperrt. Außerdem ist der wichtige Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison geschlossen. Die Alternative: Arlbergpass.



An den Grenzen der europäischen Nachbarländer im Süden sollten Wartezeiten von rund 60 Minuten eingeplant werden, für Fahrten nach Slowenien, Montenegro, Kroatien, Griechenland und in die Türkei noch deutlich mehr. An den deutschen Grenzen sind die drei Autobahngrenzübergänge Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) besonders staugefährdet.



Weil der ADAC aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens mit einer Zunahme der Pannen rechnet, wurden bei den Gelben Engeln kurzfristig die Kapazitäten erhöht. So wurden für einen begrenzten Zeitraum weitere Partner aquiriert, die Abschleppdienste übernehmen werden.

− lai