Pünktlich zu Erntedank: Am Wochenende zieht der goldene Herbst alle Register

Nachdem sich die Frühnebel verzogen haben, gewinnt die Sonne die Oberhand. − Foto: dpa

Der Herbst bleibt auf seinem goldenen Höhenflug: Auch am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst im Verbreitungsgebiet viel Sonnenschein mit nur wenigen Wolken. In Ingolstadt steigen die Temperaturen am Freitag auf sagenhafte 25 Grad. In Passau und Regensburg wird‘s 24 Grad warm.









Am Freitagmorgen wird Bayern vor allem in den östlichen Flussniederungen noch von dichtem Nebel überzogen, der lichtet sich aber spätestens mittags und die Sonne macht sich breit, vor allem in der Südhälfte. Im Norden können vereinzelt Wolkenfelder durchziehen. Die Temperaturen klettern am Freitag im Freistaat nochmals auf sommerliche 22 bis 27 Grad.



Verfolgen sie das aktuelle Wetter in Bayern auf unserer Wetter-Seite.





Wolken in der Nacht zum Samstag

In der Nacht zum Samstag dann ein kleiner Durchhänger mit Wolken und möglichen leichten Schauern, die von Nordwest nach Südosten ziehen. Aber am Samstagnachmittag gewinnt die Sonne wieder die Oberhand, besonders im Donauraum. Das Thermometer steigt auf rund 23 Grad.



In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf sechs bis elf Grad, geben aber im Tagesverlauf dann richtig Gas und steigen erneut auf bis zu 25 Grad – bei strahlendem Sonnenschein. Perfekt für schöne Erntedankfeste.

− lai