Bei dem Wetter am Pfingstmontag war es einem Mann in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) nicht zu verdenken, dass er sich die Kleider vom Leib riss. Dass er aber um die Mittagszeit pudelnackt in seinem Vorgarten werkelte – dieser Anblick war einem Nachbarn zu viel. Wie aber sollte dieser den schamlosen Gärtner dazu bringen, sich wieder zumindest eine Hose anzuziehen? Der Nachbar rief kurzerhand die Polizei.

